LIVE F1. Verstappen ondanks probleempje aan stuur snelste in eerste vrije training, Hamilton zet derde tijd neer

Formule 1 Wijde trui van Lewis Hamilton in Abu Dhabi toont duidelijke boodschap: “Fuck off”

Fuck off. De trui van Lewis Hamilton liet weinig ruimte voor nuance toen hij zich vandaag voor het eerst vertoonde op en rond het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi. Of hoe in het weekend van de waarheid nu werkelijk alles zal worden uitvergroot.

9 december