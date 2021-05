LIVE F1. Verstappen gaat snel na pitstop op knappe wijze Bottas voorbij, Hamilton op kop in Portugal

Formule E Stoffel Vandoorne na knappe inhaalrace derde in Valencia: “Het was chaotisch en beangsti­gend”

24 april Stoffel Vandoorne (Mercedes) is zaterdag na een knappe inhaalrace derde geworden in de ePrix van Valencia, de vijfde manche in de Formule E. De 29-jarige Belg eindigde op 24 seconden van winnaar en ploegmaat Nyck De Vries.