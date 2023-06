Liam Everts, zoon van Stefan Everts, wint eerste Grand Prix: “Nog 100 zeges te gaan”

Liam Everts (KTM) heeft zondag zijn eerste Grand Prix gewonnen. In het Duitse Teutschenthal finishte de 18-jarige zoon van Stefan Everts en kleinzoon van Harry Everts als tweede in de eerste reeks van de MX2, waarna hij de tweede won.

De 16-jarige Lucas Coenen (Husqvarna) won de eerste reeks en reed in de tweede aan de leiding, tot hij in de tiende van achttien ronden met mechaniche problemen af te rekenen kreeg. Hij zag zich zo een eerste Grand Prix-zege door de neus geboord en eindigde als zevende. Jago Geerts (Yamaha), 13e en 7e in de reeksen, werd negende, Sacha Coenen (KTM), de tweelingbroer van Lucas dertiende (10e en 13e in de reeksen).

“Het is echt jammer voor Lucas”, vertelde de 18-jarige Everts. “Maar dat hoort bij de race. De laatste paar minuten waren mentaal echt moeilijk. Ik telde ronde na ronde af, maar ik moest het tempo hoog houden en flexibel blijven in mijn rijden. Adamo (de Italiaan die in tweede positie reed) zat niet al te dicht, dus ik moest het zien vol te houden, maar het was echt moeilijk. Het harde werk betaalde zich uiteindelijk uit.”

Na vader Stefan en grootvader Harry is Liam Everts al de derde generatie van zijn familie die een Grand Prix wint. “Het is erg moeilijk om als derde van de generatie te presteren met al die druk. Maar het is wel gaaf. Nog honderd zeges te gaan”, grapte Everts, met een knipoog naar de 101 GP-zeges van zijn vader.

De Italiaan Andrea Adamo (KTM) werd dankzij een derde en een tweede stek tweede in de Grand Prix en nam zo de leiding in het kampioenschap over van de Nederlander Kay de Wolf (Husqvarna). Die reed gehinderd door een enkelblessure naar twee elfde plaatsen, ook zijn plaats in de GP.

In de WK-stand heeft Adamo met 405 punten dertien punten voor op de Fransman Thibaut Benistant (Yamaha), derde in Frankrijk. Geerts, die door een polsbreuk twee Grands Prix miste, is met 341 punten vijfde, net voor Everts (329). Lucas Coenen (255) is achtste.

