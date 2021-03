Liam Everts (16) wordt fulltime motorcrosser in EMX250-klasse: “Eens ik aan het racen ben, vergeet ik die familienaam”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Mijn doel is dit seizoen om te bouwen”, vertelt Everts bij zijn sponsor Red Bull. “Ik rij in een klasse hoger dit jaar. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want er komen veel rijders terug van MX2 naar EMX250. Het gaat dus erg snel gaan. Maar met geduld en hard werken denk ik dat we ons zeker kunnen laten zien. Alles is er. Het is een kwestie van tijd nemen om de puzzel te maken en alles te laten passen.”

Ook vader Everts beseft dat de weg naar een topcarrière nog lang is. “Er is nog werk aan de winkel natuurlijk. Liam moet nog veel ervaring opdoen en beter leren presteren onder de druk die hij door zijn naam meekrijgt. Maar de passie is er, samen met de inzet en de discipline. Hij heeft ook de feeling, het talent en het inzicht in zijn DNA zitten.”

“Mijn familienaam brengt druk met zich mee natuurlijk”, beaamde Liam. “Maar eens ik aan het racen ben, verdwijn ik in mijn bubbel en focus ik enkel nog op mezelf, mijn motor en het circuit. Maar het blijft iets speciaals zo na mijn vader en grootvader.”

Stefan Everts volgt zijn zoon van dichtbij op. Als tienvoudig wereldkampioen en meest succesvolle motorcrosser ooit kent hij ook de gevaren van de sport als geen ander. “Ik heb er een dubbel gevoel bij”, legde hij uit. “Langs de ene kant ben ik apetrots dat Liam niet enkel mij maar ook zijn grootvader Harry opvolgt en dus de naam Everts in de motocross houdt, maar aan de andere kant ken ik ook de risico’s van onze sport. Ik ben dus wel bezorgd en wil niet dat hij zich zwaar kwetst.”

Volledig scherm Stefan met tips voor Liam in de Italiaanse GP del Trentino op 6 april 2019. © Joel Hoylaerts / Photonews

“Ik begeleid Liam in alles en probeer zoveel mogelijk risico’s te vermijden. Van de eerste dag dat hij op de motor zat, heb ik altijd voorrang gegeven aan veiligheid. Ik geef hem altijd mijn eerlijke mening, we werken samen op de zwakke punten en willen vooral niet te snel vooruit gaan. Ik wil echt geen extra druk op hem leggen, want die is er sowieso al. Ik weet hoe dat voelt. Mijn vader was ook een naam. En ik heb dat met hem ook erg rustig aangepakt. Hierdoor heb ik erg lang op topniveau kunnen presteren.”

Het EMX250-seizoen begint voor Everts op 9 mei met de GP van Portugal in Agueda. Er staan in totaal tien WK-manches op het programma. De Grote Prijs van België vindt op 1 augustus plaats in Lommel.

Volledig scherm a © Red Bull