Lewis Hamilton is tevreden na zenuwslopende finish: “Wist dat het moeilijk ging worden om Max af te houden”

De verwachtingen waren hooggespannen voor de openingsprijs in Bahrein. En die verwachtingen werden ruimschoots ingelost. Hamilton won, maar had alle moeite van de wereld om Max Verstappen van de zege te houden. “Het ging niet geweldig”, begint Hamilton zijn verhaal. “Ik had echt moeite om de achterkant van de auto onder controle te houden. Op een gegeven wist ik zeker dat Max bij me in de buurt ging komen.”

“Ik dacht echt dat het onmogelijk ging zijn om Max nog achter mij te houden. Gelukkig nam hij enkele bochten erg breed waardoor hij maar moeilijk korter bij kwam. Na een foutje dacht ik dat het over was, maar het is me toch gelukt om te winnen”, vertelt Hamilton.

De Brit had het enorm moeilijk om Verstappen en zijn Red Bull te verslaan, maar de wereldkampioen is tevreden na dit eerste raceweekend: “Ik heb van elke seconde genoten de afgelopen dagen. We weten dat we als team nog een hele weg af te leggen hebben.”

Volledig scherm Hamilton meteen gevolgd door Verstappen. © Photo News