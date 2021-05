Leclerc verovert pole in Monaco, maar crasht met Ferrari

Formule 1Charles Leclerc heeft in het eigen Monte-Carlo de poleposition voor de Grote Prijs van Monaco veroverd. Toch is het weinig waarschijnlijk dat de 23-jarige Monegask zondag vanop de eerste plaats aan de vijfde manche in het wereldkampioenschap Formule 1 zal kunnen beginnen. Nadat hij het snelste rondje gereden had, crashte hij met zijn Ferrari in de vangrails.