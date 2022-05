Koen Wauters en Tom Boonen op podium na verbeten duel in Porsche Carrera Cup Benelux: “Een extra ronde en hij had mij te pakken”

AutosportKoen Wauters en Tom Boonen eindigden als tweede en derde in de eerste ronde van de Porsche Carrera Cup Benelux, Pro-Am-klasse, in Spa. Dat na een knap manoeuvre van Wauters voorbij Boonen. “Maar nog één ronde extra en Tom had mij misschien wel liggen gehad.”

Tom Boonen en Koen Wauters komen in de Porsche Carrera Cup Benelux uit in de Pro-Am-klasse. De deelnemers rijden allemaal in exact dezelfde wagens. Het komt dus aan op de stuurmanskunsten van de piloot. Een race duurt een halfuur.

Wauters, voor wie autoracen al dertig jaar een hobby is, startte vlak achter Boonen. Na vijf minuten ging hij met een spectaculair inhaalmanoeuvre voorbij de ex-wielrenner. Daarmee eindigde hij als elfde in totaal en als tweede in de Pro-Am-klasse. Boonen volgde een plekje verder, goed voor een derde stek in de Pro-Am-klasse.

“Het is een koers in de koers, maar niet speciaal tussen ons twee. Tegen iedereen”, legde Wauters achteraf uit. “Als je iemand kan pakken, dan doe je het. Dus natuurlijk wil ik Tom graag op zijn doos geven.” Boonen: “Vandaag was ik iets te afwachtend. Ik heb echt gegokt op de laatste twee ronden en ik kwam net iets te laat.” Wauters: “Een rondje extra en hij had mij misschien gehad.” Boonen al lachend: “Eén bocht zelfs denk ik.”

Volledig scherm Tom Boonen en Koen Wauters. © VTM Nieuws

Morgen racen Wauters en Boonen opnieuw tegen elkaar in Francorchamps.

Onze landgenoot Jan Lauryssen ging in de Pro-Am-klassemet de zege aan de haal. De overwinning in de Pro-klasse ging dan weer naar Harry King. De Carrera Cup kent naast wedstrijden in Spa en Zolder, ook manches in Nederland, Spanje en Duitsland. De ambitie van Boonen? “Ik hoop toch op een algemene plaats in de top vijf of top tien. En misschien wel een podiumplaats of zelfs de overwinning in de Pro-Am-klasse.”

