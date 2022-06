Koen Wauters doet in 2023 opnieuw mee aan Dakar

Formule 1 Mercedes-baas Toto Wolff verrast door straffe progressie van Ferrari: “Nooit eerder gezien”

Na drie races in het nieuwe Formule 1-seizoen is bij veel insiders de verbazing over de indrukwekkende opmars van Ferrari nog niet weg. Terwijl Red Bull en Mercedes elkaar afgelopen jaar week in, week uit het leven zuur maakten, sleutelde de Italiaanse renstal in Maranello in alle rust aan een pijlsnelle bolide.

19 april