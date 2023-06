KIJK. Junior Planckaert crasht zwaar tijdens Rally van Ieper, moeder Christa: “Mijn hart heeft ‘boenke boenke’ gedaan”

Tijdens de Rally van Ieper, officieel de Ypres Rally, is Junior Planckaert samen met zijn copiloot Jens Vanoverschelde zwaar gecrasht. Planckaert ging onder de scanner met pijn aan de rug, Vanoverschelde brak wellicht een schouder. “Het is bang afwachten wanneer je zoiets hoort", vertelt moeder Christa Planckaert in een reactie aan onze redactie.

Even paniek op de Rally van Ieper na een stevige crash van Junior Planckaert tijdens de proef van de Kemmelberg. Zijn wagen knalde hard tegen een muurtje. Net als copiloot Jens Vanoverschelde, die net vandaag z'n verjaardag vierde, werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis voor een checkup.

Planckaert ging onder de scanner voor een controle van de rug. “Daar had hij veel pijn", aldus moeder Christa Planckaert. “Zijn vriendin Pauline is bij hem in de kliniek, we wachten nu op het resultaat. De eerste indruk was oké. Jens heeft wellicht een gebroken schouder. Ze zijn samen uit de auto kunnen stappen en dan weggevoerd door de ambulance.”

Rotsstenen

Over de precieze omstandigheden van het ongeval weet Planckaert niets. “Enkel dat er wat rotsstenen op die plaats lagen. Gelukkig zijn de piloten in zo'n wagen beschermd door een kooi, maar stel dat zo'n steen door de voorruit vliegt... Ze waren nochtans goed bezig met een dertiende plek in de eerste proef, en het is toch al een serieuze rally.”

En of het schrikken was voor Christa en echtgenoot Eddy. “Het is bang afwachten wanneer je zoiets hoort”, zucht ze. “Mijn hart heeft ‘boenke boenke’ gedaan. Rally is nu eenmaal gevaarlijk. Ik vraag me af waarom ze zoiets willen doen, maar op die leeftijd kan je het hen niet verbieden, hé. Het is hun keuze. Maar hij zal nu wel wat geschrokken zijn.”

“Ik heb liever niet dat ze het doen”, gaat Planckaert verder. “Francesco (ook een zoon, red.) heeft gekoerst, toen was ik ook bang. Wielrennen is ook gevaarlijk. Moeder Gusta (de moeder van Eddy, Walter en Willy Planckaert, red.) heeft ook veel schrik gehad toen haar zonen meededen aan een massasprint.”

Volledig scherm © HLN / HLN