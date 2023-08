KIJK. “Het lijkt wel een speelgoedauto die door de lucht zweeft”: NASCAR-piloot met schrik vrij nadat bolide liefst tien keer over de kop gaat

De crash deed zich voor tijdens de NASCAR Cup Series op de Daytona International Speedway - een circuit in Florida. In ronde 156 van de in totaal 160 ronden tikte een wagen de auto van Preece aan, waarna de bolide op het gras belandde, de lucht in werd gekatapulteerd en maar liefst tien keer over de kop ging. “Het lijkt wel op een speelgoedauto die door de lucht zweeft”, sprak de commentator. “Such a violent accident” - “Zo’n heftig ongeluk”, ging het verder. Het wrak - veel bleef er niet meer over van de auto - kwam uiteindelijk op de wielen tot stilstand.