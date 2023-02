KIJK. Akelige beelden: motorcrosser gaat over de kop en wordt dan vol aangereden door andere racer

KIJK. De pijnlijke val en aanrijding van Munoz

In de AT&T Arena in het Amerikaanse Arlington ging de Chileen Hardy Munoz al in de eerste ronde van de wedstrijd in de 250 klasse over de kop op een sectie met ‘whoops’, ofwel kleine heuveltjes. Nadat hij enkele meters verder was gevlogen, werd hij ook nog eens vol aangereden Michael Hicks, die de Chileen niet meer kon ontwijken. Ook Coty Shock reed nog in op het duo, maar gelukkig zonder grote impact.