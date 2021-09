Kalle Rovanperä heerst in rally van Griekenland, pech nekt Thierry Neuville

Na een afwezigheid van acht jaar keerde de rally van Griekenland terug in het WK-rally. De zege was er voor Kalle Rovanperä. Een overwinning in grandeur bij zijn debuut in deze wedstrijd. Rovanperä nam na afloop van de derde klassementsrit de leiding over van Sébastien Ogier. Vrijdagavond waren de tijdverschillen nog beperkt, maar na een verschroeiend offensief op zaterdagochtend sloeg Rovanperä een onoverbrugbare kloof. Tijdens de slotdag haalde de Fin nog één keer uit om vanaf dan de rally te controleren. Op zijn twintigste wint hij zijn tweede WK-rally van het seizoen en zijn tweede van zijn nog prille carrière.

De Griekse goden waren Thierry Neuville dan weer niet goed gezind. Onze landgenoot verliet omwille van een probleem met de stuurbekrachtiging de bandenwisselzone 24 minuten te laat, goed voor een straftijd van vier minuten. In de daaropvolgende rit verloor de Belg nog eens bijna twee minuten. Neuville, intussen weggezakt naar de 26e plaats, slaagde erin een noodherstelling uit te voeren en begon zo aan een opmars in het klassement waardoor hij uiteindelijk nog als achtste eindigde. De waterkans op de wereldtitel die Neuville zich voor de start van Griekenland nog gaf is daarmee volledig verdwenen. “We hebben alles gegeven, hebben nooit opgegeven maar kregen uiteindelijk niet wat we hadden moeten krijgen”, zei Neuville aan de finish.

Volledig scherm Thierry Neuville. © Photo News

Die wereldtitel gaat zo goed als zeker naar Sébastien Ogier. De Fransman reed opnieuw een verstandige wedstrijd, bleef uit de problemen en eindigde als derde. Met 90 WK-punten te verdienen en een voorsprong van 44 punten in de WK-tussenstand kan die achtste wereldtitel hem nauwelijks nog ontsnappen. “Het doel was om de kloof met de concurrentie te behouden, maar we zijn er zelfs in geslaagd om onze voorsprong te vergroten. Dat is goed. Het was geen makkelijke rally, maar we hebben zuiver gereden”, klonk het.

De zege in de afsluitende powerstage ging eveneens naar Rovanperä waardoor hij het maximum aantal van 30 punten scoort. Evans eindigde tweede in de powerstage voor Ogier en Neuville. In de WK-tussenstand verkleint Rovanperä de kloof op teamgenoot Evans en Neuville tot respectievelijk 7 punten en 1 punt. Sébastien Ogier loopt dankzij de pech van Evans en Neuville verder weg van de concurrentie. De Fransman heeft nu 44 punten voorsprong op eerste achtervolger Elfyn Evans. Thierry Neuville is derde op 50 punten. De volgende WK-rally is de rally van Finland die begin oktober gereden wordt.

Volledig scherm Kalle Rovanperä tijdens de rally van Griekenland. © EPA