Junior Planckaert mag nog niet racen na motorongeval: “Ik ben niet voldoende hersteld”

“Voor de artsen was het meteen duidelijk dat ik nog niet voldoende ben hersteld om dit soort topsport te beleven”, zegt Junior Planckaert. “Ze waren het volkomen eens dat ik nog een iets langere weg heb te gaan, alvorens er kan gesproken worden over een terugkeer. Zelfs voor de meeting die voorzien is in augustus op het TT Circuit Assen durven zij zich niet uitspreken.” Junior Planckaert liep bij een motorongeval in april complexe breuken op in zijn onderbeen.