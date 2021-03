Junior Planckaert gaat racen: “Ik popel van ongeduld”

“Ik heb altijd graag met snelle auto’s gereden en na enkele ritjes in karting en een eerste rit met een Lotus Elise op een circuit, was de goesting aanwezig om mijn kans te wagen in de autosport,” vertelt de 27-jarige Junior. “Om goed te weten wat te doen, kreeg mijn vader Eddy de raad om contact op te nemen met Bert Longin. Ik heb nog alles te leren en het was uitgesloten dat ik mijn bips zou schuiven in één of ander pk-rijke bolide. Bert Longin deelde die mening en het is daarom dat we hebben geopteerd voor de Ford Fiesta Sprint Cup: allemaal dezelfde auto’s, weinig vermogen en het is de stuurmanskunst waarmee je op de piste het verschil kan maken in het woelige peloton waar voor elke meter en elke plaats hard wordt gevochten. Om niet onbeslagen aan de start te verschijnen van mijn eerste races, gaat Bert mij een stevige opleiding geven en uiteraard moet ik nog het RACB-examen passeren om de vereiste vergunning te verkrijgen. Ik popel van ongeduld om achter het stuur van de #11 Team Longin, by FordStore Feyaerts, plaats te mogen nemen! Waarom ik onder nummer 11 rij? Dat is een cijfer dat meer dan symbool staat voor een totaal van zowat vijftig overwinningen van de familie Longin in de autosport. Als dat geen goed voorteken is…”