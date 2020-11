Joan Mir verovert eerste wereldtitel MotoGP, Morbidelli wint GP van Valencia

Liam Everts (15) wint eerste manche in EMX125-kampioen­schap, net waar papa Stefan laatste GP won

1 maart Liam Everts heeft in het Engelse Matterley Bassin de eerste manche van het Europees kampioenschap van de EMX125 gewonnen. Liam is de zoon van tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts. Die won in 2006, uitgerekend op het zelfde parcours z'n laatste Grote Prijs. “Ik ben heel blij, uitgerekend ook om het hier te doen, waar papa z'n laatste GP won”, glunderde Liam achteraf bij MX Magazine.