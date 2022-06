“Ik snap dat ze mij eerst een pipo vonden”: Koen Wauters en Tom Boonen dit weekend tegenover elkaar in Zolder

Formule 1 Mazepin, die in alle talen zwijgt over Russische invasie, over F1-exit: “Droom waar ik 18 jaar aan gewerkt heb, is voorbij”

Nikita Mazepin (23) heeft voor het eerst uitgebreid gesproken over zijn ontslag bij de Formule 1-renstal Haas. Mazepin zei “onvoldoende steun gekregen te hebben” en weigerde een standpunt in te nemen over de Russische invasie in Oekraïne. Intussen eist de aan de kant gezette titelsponsor Uralkali, het bedrijf waarvan vader Dmitri Mazepin hoofdaandeelhouder is, het volledige bedrag voor 2022 terug.

9 maart