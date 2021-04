Hulkenberg trekt als reserverijder naar Aston Martin: “Zal klaar zijn als het nodig is”

Formule 1 Superieure Verstappen deelt tik uit aan Mercedes en pakt eerste pole van seizoen: “Wagen was heerlijk om te besturen”

27 maart Max Verstappen heeft in Bahrein de eerste pole van het seizoen gegrepen. De Nederlander van Red Bull was op het circuit van Sakhir een stuk sneller dan Lewis Hamilton en Valtteri Bottas (beiden Mercedes). Mick Schumacher (19de) en Sebastian Vettel (18de) sneuvelden in Q1.