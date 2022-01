Het nieuwe WK Rally-seizoen voorgesteld: totaal vernieuwd, een open strijd én Thierry Neuville als favoriet

RallyHet WK Rally verandert dit seizoen grondig van gedaante. De nieuwe reglementering met hybride wagens en synthetische, lees groenere brandstoffen, maakt dat iedereen in 2022 met een propere lei begint. Bovendien neemt achtvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier niet meer fulltime aan het WK deel. Thierry Neuville, vijfvoudig vicewereldkampioen en winnaar van 15 WK-manches, wordt op papier de meest ervaren en succesvolle rijder van het pak en misschien is 2022 wel zijn jaar.

Nieuwe en ‘groenere’ wagens

De F1 en de uithouding met races zoals de 24 uur van Le Mans doen het al langer met hybride technologie, vanaf dit jaar is het ook de beurt aan het WK rally om de groene kaart te trekken. Hybride op vlak van auto’s betekent zoveel als een combinatie van twee krachtbronnen, in dit geval dus een klassieke benzinemotor en een elektromotor. Hybride is niet te verwarren met zuiver elektrisch rijden, zoals de Formula E. Het systeem van een WRC-wagen is dus de combinatie van een klassieke verbrandingsmotor, dezelfde overigens als de voorbije jaren, en een elektromotor. De hybride technologie is bovendien niet de enige stap naar een meer duurzame rallysport. De rallywagens in het WK maken ook gebruik van een groene brandstof. Concreet gaat het om een mengeling synthetische en bio-organische brandstof.

Tot 500 pk

De klassieke motor van de rallybolide van onder meer Thierry Neuville is goed voor bijna 400 pk. In combinatie met de elektromotor, goed voor een vermogen van 100kW of 134 pk, worden de wagens in bepaalde situaties zo’n 20 à 25% krachtiger dan de voorbije jaren. De elektromotor wordt in twee zeer diverse situaties aangesproken: ten eerste in ‘stille’ zones, zoals het assistentiepark, dorpskernen enz. Hier dient de rijder ‘zuiver’ elektrisch te rijden. Leuker is het natuurlijk wanneer beide motoren tijdens de proeven worden aangesproken, want dan hebben de rijders zo’n 500 pk om mee te spelen. In die optiek is de veiligheid overigens ook nog verbeterd, met nog hogere veiligheidseisen voor onder meer de rolkooi. En dat het nodig is, bewezen de crashes van onder meer Thierry Neuville en Craig Breen in de testen voor de start van het seizoen. Onze landgenoot dook dertig meter diep een ravijn in en meer dan een gebroken sleutelbeen voor zijn corijder, Martijn Wydaeghe, bracht de verschrikkelijke crash niet met zich mee. Wydaeghe is klaar voor de WK-start.

Neuville favoriet, althans volgens de statistieken

De 90ste editie van de Monte-Carlo is niet alleen de start van een nieuw technisch tijdperk voor het WK Rally, het is ook het eerste in bijna 20 jaar waarin een Fransman niet als favoriet vertrekt. Nu Sébastien Ogier nog maar een gedeeltelijk seizoen zal afwerken wordt het meteen een van de meest open seizoenen van de afgelopen twee decennia.

Sébastien Ogier komt in principe niet meer in aanmerking voor de wereldtitel. Anderzijds kan hij wel een rol spelen in de WK-strijd omdat hij in de 5 à 6 wedstrijden die hij rijdt uiteraard kostbare punten kan afpakken van de WK-rijders. Opvallend, in deze Monte-Carlo is niet alleen Ogier (Toyota) van de partij, ook die andere Fransman, Sébastien Loeb, maakt met Ford een eenmalige comeback. Beide Fransen wonnen 15 van de afgelopen 20 edities van de Monte-Carlo en wonnen, in 18 jaar 17 wereldtitels. Wie komt er zonder Ogier of Loeb dan wel in aanmerking?

Van de rijders die in 2022 een heel seizoen rijden en dus kans op de wereldtitel maken, is uiteraard Ott Tänak (Hyundai) de enige met een wereldtitel (2019), de enige ook die in 18 jaar de Franse hegemonie kon onderbreken. De Est telt overigens veertien overwinningen en dat is één minder dan vijfvoudig vicewereldkampioen Thierry Neuville (Hyundai). Elfyn Evans (Toyota) heeft vijf zeges, Dani Sordo (Hyundai) drie, Kalle Rovanpëra (Toyota) en Esepekka Lappi (Toyota) tellen ieder één zege, Craig Breen, de kopman van Ford heeft geen enkele overwinning.

Thierry Neuville is met 289 beste chrono’s in een KP ook nipt de betere van Ott Tänak die 284 maal de beste tijd klokte, tegen 214 voor Sordo en 99 voor Evans. Ook hier is onze landgenoot statistisch dus in het voordeel.

Dat maakt dus dat Thierry Neuville wat betreft de cijfers misschien wel de favoriet op de WK-titel 2022 is. Onze landgenoot zal vooral rekening moeten houden met zijn eigen teamgenoot Ott Tänak en de Toyota-rijders Elfyn Evans en Kalle Rovanperä.

Monte-Carlo: traditionele opener met nieuw parcours

De opener van het WK 2022 is zoals steeds de Monte-Carlo. De wedstrijd in het zuiden van Frankrijk is aan de zijn 90ste editie toe.

Op het menu staan zeventien klassementsproeven, van donderdagavond tot zondagmiddag en zoals de voorspellingen er nu uitzien, is er van sneeuw en ijs amper sprake. Het wordt dus een droge en dus snelle Monte-Carlo, met kleine tijdsverschillen. Opvallend, de legendarische proef van de Turini wordt voor het eerst in bijna 10 jaar in het duister verreden op de openingsavond.

Naast uiteraard Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe, zien we vier Belgen in WRC2, met de duo’s Munster-Louka (Hyundai) en Loix-Tsjoen (Skoda). Tim van Parijs en Kurt Heyndrickx tot slot doen het in een Clio RS Line en gaan op zoek naar de zege in de klasse Rally4.

Opvallend, er is op geen van de vier wedstrijddagen een service tussen de proeven voorzien. Zeker gezien de nieuwe, hybride wagens is dat een zeer gewaagde keuze, waarbij technische problemen dramatische gevolgen kunnen hebben. Uitrijden wordt dus misschien wel de troef om… te winnen en verrassingen zijn absoluut niet uitgesloten.

WRC 2022 kalender:

• Rally van Monte Carlo (20-23 januari)

• Rally Zweden (24-27 februari)

• Rally van Kroatië (21-24 april)

• Rally Portugal (19-22 mei)

• Rally Italië (2-5 juni)

• Safari Rally Kenia (23-26 juni)

• Rally Estland (14-17 juli)

• Rally Finland (4-7 augustus)

• Nog aan te kondigen (18-21 augustus)

• Rally Acropolis (8-11 september)

• Rally Nieuw-Zeeland (29 september - 2 oktober)

• Rally Spanje (20-23 oktober)

• Rally Japan (10-13 november)

