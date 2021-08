Het einde van een tijdperk: Valentino Rossi stopt en bergt na dit seizoen legendarisch rugnummer 46 op

“Helaas begin ik aan het laatste hoofdstuk in mijn motorsportcarrière”, verklaarde “The Doctor”. “Het was een mooie reis, maar aan alles komt een einde.” Rossi werd negen keer wereldkampioen: één keer in de 125 cc (1997), één keer in de 250cc (1999) en zeven keer in de MotoGP (2001-2005 en 2009-2009). Zes keer was hij vicekampioen en drie keer eindigde hij als derde in een WK.

De laatste keer dat Rossi de top drie haalde was in 2019. In het lopende seizoen is hij negentiende. Zijn laatste GP won hij in 2017 in Nederland. Het was zijn 115de Grand Pxix-zege. Rossi’s landgenoot Giacomo Agostini is met 122 GP-zeges recordhouder