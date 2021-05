Hamilton sneller dan Bottas en Leclerc in tweede vrije oefensessie in Spanje

Formule 1 Ontgoochel­de Verstappen ziet zege door vingers glippen: “Liever eerste met tijdstraf dan tweede op deze manier”

28 maart Geen zege voor Max Verstappen in Bahrein. De Nederlander moest in de slotfase met grote tegenzin een order van de teamleiding inwilligen. Verstappen wist Hamilton drie rondes voor het einde te passeren, maar gaf de leiding een paar bochten later terug omdat hij na zijn inhaalactie de ‘track limits’ had overschreden.