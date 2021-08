Hamilton meldt zich oververmoeid en duizelig bij dokter na GP Hongarije

Bij de huldiging was op de tv-beelden al te zien dat Hamilton moeite leek te hebben zich op de been te houden en hij naar adem leek te happen. Hoe hij er precies aan toe was, zei het team niet. De Brit geraakte vorig jaar besmet met Corona en zou daar nog steeds gevolgen, zoals duizeligheid, van dragen.

Over de bandenstrategie van zijn ploeg was Hamilton alvast niet te spreken: “Ik vertelde het team tijdens de opwarmronde voor de herstart hoe de baan was, maar ze zeiden dat de regen eraan kwam toen we in de auto stapten, dus ik dacht dat ze andere informatie hadden”, zei Hamilton na de race. Bij de herstart was de baan duidelijk aan het opdrogen en alle teams, behalve Mercedes, besloten met droogweerbanden te starten. Hamilton moest daardoor toch naar de pits, waardoor hij laatste in de race kwam te liggen.