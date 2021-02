Hamilton heeft nog altijd niet getekend bij Mercedes: is knagend geweten (en vervelende pop) het probleem?

Formule 1 Max Verstappen (23) bevestigt relatie met 32-jarige dochter van Braziliaan­se Formule 1-legende

2 januari Na wekenlange geruchten is er de bevestiging. Max Verstappen (23) is samen met Kelly Piquet (32), dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet. De twee gingen op nieuwjaarsdag samen op de foto en maakten op die manier hun relatie bekend. “Ik wens jullie in 2021 succes, liefde en geluk, net zoals ik dat gevonden heb”, vertelt de Nederlander.