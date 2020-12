Formule 2-titel nog niet zeker: Mick Schumacher krijgt bolide op achtervleugel en moet vol aan de bak

Rally Neuville gaat in de fout en loopt wielschade op, Belg staakt strijd in rally van Estland

5 september Domper voor Thierry Neuville. De Belg ging met z'n Hyundai i20 Coupe WRC is iets over halfweg de zevende klassementsrit in de fout en beschadigde daarbij het rechterachterwiel. De Belg reed op dat moment in derde positie. Neuville gaf nadien na afloop van de zevende klassementsrit op.