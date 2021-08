Formule 1 lijkt voor het eerst op weg naar Qatar

Rally Ypres Rally werd even stopgezet na crash Katsuta, Pieter Tsjoen knalt huis binnen waarbij copiloot ruggenwer­vel breekt

14 augustus Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) blijft ook halfweg de tweede wedstrijddag in de Ypres Rally aan de leiding. De Belg won deze ochtend één klassementsrit en heeft in de stand 6.8 seconden voorsprong op teamgenoot Craig Breen (Hyundai i20 Coupé WRC) die twee ritten wist te winnen. In vergelijking met de stand van vrijdagavond heeft onze landgenoot 0.8 seconde moeten toegeven. In de ochtend waren er zware crashes van Tsjoen en de Japanner Katsuta. Tsjoen en copiloot Eddy Chevaillier moesten naar het ziekenhuis, bij die laatste werd een fractuur van een ruggenwervel vastgesteld.