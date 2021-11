Formule 1-icoon Sir Frank Williams bewees dat een mens veel ellende kan verdragen: “Mensen in deze sport zijn gemaakt van sterk materiaal”

ALABAMA Racepu­bliek scandeert “f*ck Joe Biden” tijdens li­ve-interview, tv-journalis­te maakt er iets anders van

De grote politieke verdeeldheid in de Verenigde Staten is dit weekend live tot uiting gekomen tijdens een NASCAR-race op het circuit van Talladega in Alabama. Toeschouwers scandeerden na de wedstrijd “f*ck Joe Biden” terwijl een reporter van NBC Sports een tv-interview afnam van winnaar Brandon Brown. Journaliste Kelli Stavast maakte er dan maar “let’s go Brandon” van. Het fragment gaat viraal.

