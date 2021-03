Ferrari terug in 24 uur Le Mans: Leclerc staat te springen voor deelname

Dakar Al-At­tiyah wint etappe en nadert op Peterhan­sel, Florimo verstevigt leiding bij motoren

11 januari Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) heeft de achtste etappe in de Dakar gewonnen. De 50-jarige Qatarees was over 334 kilometer tussen Sakara en Neom 52 seconden sneller dan de Spanjaard Carlos Sainz (Mini). Leider Stéphane Peterhansel (Mini) eindigde als derde en verloor 3:03. De Fransman behield de leiding, maar de kloof met eerste achtervolger Al-Attiyah is tot 5:50 verkleind. Sainz is op 38:55 derde.