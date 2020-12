Ferrari stuurt na Schumacher ook technische man naar Haas

Autosport Neuville pakt de leiding in Rally van Turkije

19 september Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft na de 31,79 km lange rit van Yesilbelde de leiding genomen in de Rally van Turkije. De Belg reed de snelste tijd en was 31,5 seconden sneller dan Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), die behalve een lekke band ook een technisch probleem lijkt te hebben. De Fransman volgt als derde in de stand op 29,9 seconden van Neuville en op 8,1 seconden van teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), die naar de tweede plaats is opgeschoven.