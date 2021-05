Evans bouwt voorsprong verder uit in Rally van Portugal

Elfyn Evans staat op een zucht van zijn vierde overwinning in het WRC, zijn eerste dit seizoen. In de openingsrit van de dag was hij 9,6 seconden sneller dan Sordo en ook in de tweede rit was hij de snelste. De derde rit van de dag, die van Fafe die later op de dag als powerstage gereden wordt, werd gewonnen door Thierry Neuville. “Het was een verkenning tegen hoge snelheid en er was behoorlijk wat veegwerk bij die eerste doortocht. Straks zal het beter moeten”, zei de Belg aan de finish. Ondanks dat veegwerk was hij flink sneller dan de concurrentie.