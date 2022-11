Ervaren rallyrijder (53) maakte 20 jaar geleden ook dodelijk ongeval mee: “Het ligt niet aan de veiligheid maar aan laksheid”

Dakar “De leeftijd is twijfelach­tig, maar we denken het aan te kunnen”: Koen Wauters kijkt vooruit naar Dakar

“Het blijft sterker dan onszelf”, vertelt Koen Wauters over zijn deelname aan Dakar. Van 31 december 2022 tot en met 15 januari 2023 betwist hij met het Feryn-team de zware rally door Saoedi-Arabië. “Eigenlijk is de leeftijd twijfelachtig, maar we denken dat we het gaan aankunnen. Vorig jaar was de Dakar Classic een beetje saai. Nu nemen we deel aan de full competitie. We zullen fysiek diep moeten graven en er zullen lastige situaties komen. Maar als het toch lukt, kom je daar gelauwerd uit. Dat is de kick. De woestijn is werkelijk uitdagend.”

1 oktober