En of 2021 boeiend wordt: Hamilton op recordjacht, de terugkeer van Alonso en de stap vooruit van Red Bull en Verstappen

Rally Tanäk leidt, Neuville rukt op naar derde plaats, Ogier crasht

27 februari Ott Tänak is ook leider na de tweede dag in de Arctic Rally, de tweede wedstrijd in het wereldkampioenschap. De Est won zaterdag drie ritten en heeft in de stand 24.1 voor op de Fin Kalle Rovanperä. Thierry Neuville is na een sterke zaterdagnamiddag opgeschoven naar de derde plaats, op 25.9 van Tänak en slechts 1.8 van Rovanperä. Wereldkampioen Sébastien Ogier gleed in de laatste bocht van de laatste klassementsrit in een sneeuwmuur en verloor net geen twintig minuten.