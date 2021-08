Eindzege kan Neuville bijna niet meer ontglippen in Ypres Rally, landgenoot diept voorsprong nog wat uit

De deelnemers aan de Ypres Rally verlieten de Kattenstad zondagochtend in alle vroegte om zich naar Spa-Francorchamps te begeven. Een trip van net geen 300 km waaraan de eerste rijder om 4u50 begon. Oliver Solberg (Hyundai i20 N Rally2), leider in WRC2, kon zijn nieuwe Hyundai niet starten vanwege van een elektrisch probleem en bleef achter in Ieper.

De openingsrit van de slotdag was Stavelot over een afstand van 9.05 km. Vanwege van de recente overstromingen werd de rit hertekend en voor de helft ingekort. Kalle Rovanperä was de snelste en halveerde zijn achterstand op de derde plaats van teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) tot 1.7 seconde. Ogier, ook nog in strijd voor het podium, reed links achteraan lek en verloor 8.2 seconden op Rovanperä. De ritten op en om het circuit van Spa-Francorchamps liggen in de achtertuin van leider Thierry Neuville die de dag begon met de derde tijd en verder uitloopt op Craig Breen die een stevige waarschuwing kreeg wanneer hij even van de baan ging. “Ik werd even verrast. We moeten voorzichtig zijn”, zei Breen achteraf.