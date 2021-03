Eindelijk het jaar van Verstappen? Nu of nooit voor Nederlands Red Bull-uithangbord

Formule 1 Na zijn contract­ver­len­ging: Hamilton blijft dé grootver­die­ner in F1, Verstappen en co komen niet eens in de buurt

11 februari Money rules. Lewis Hamilton (36) blijft ook na zijn contractverlenging dé grootverdiener in de Formule 1 - of wat dacht u? Max Verstappen is de nummer twee op ruime afstand. Nu alle zitjes voor 2021 vastliggen: een overzicht van de tien best betaalde F1-coureurs.