Een “speciaal kereltje” dat fanatiek met z’n kart bezig was: op zoek naar de Belgische roots van Max Verstappen, de kersverse F1-wereldkampioen

Formule 1Max Verstappen (24) heeft zich vandaag na een onwaarschijnlijk einde voor het eerst tot wereldkampioen in de Formule 1 gekroond. Verstappen bracht daarmee heel Nederland in extase. Hij racet onder die vlag, maar is via zijn mama Sophie Kumpen ook een ‘halve Belg’. Max groeide op in Maaseik en sleet zijn jongensbroek in Karting Genk: een blik op de Belgische wonderjaren van de nieuwe wereldkampioen. “Hij kreeg een Spartaanse opvoeding.”