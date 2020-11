Clément Desalle zet motor op stal: "Heel fier op mijn carrière”

Desalle heeft 23 Grands Prix op zijn palmares, 8 in de MXGP en 15 in de MX1. Hij maakte zijn debuut in de GP van Vlaanderen in 2006, op het parcours in Zolder. Drie jaar later won hij zijn eerste GP, in het Tsjechische Loket. Zijn laatste overwinning dateert alweer van 2018 op het circuit van Orlyonok in de GP van Rusland. In 2010, 2012 en 2013 werd hij telkens vicewereldkampioen, in 2009 en 2011 werd hij derde in het WK. In 2014 en 2017 viel hij net naast het podium. Hij kende in zijn carrière heel wat blessureleed, wat hem in 2013 en 2014 wellicht de wereldtitel kostte. “Dat is het enige waar ik spijt van heb”, blikte Desalle terug.