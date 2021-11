Bottas wint sprintrace in Brazilië voor Verstappen en verovert pole, Hamilton toont veerkracht na diskwalificatie

Lewis Hamilton sneed vanaf de laatste startplek wel erg eenvoudig door het veld. In een mum van tijd lag hij veertiende. Daniel Ricciardo was even een lastige klant, maar daarna klom de regerend kampioen snel op naar plek vijf. Zo eindigde hij zelfs kort achter Sergio Pérez, die geen potten kon breken. In de strijd om de constructeurs liep Mercedes zo een puntje uit op Red Bull, het gaatje is nu twee.

Geldboete voor Verstappen, diskwalificatie Hamilton

De sprintrace was het slotstuk van een doldwaze zaterdag. Al vroeg in de ochtend moest Verstappen zich melden bij de stewards voor het aanraken van Hamiltons auto, vrijdag na de kwalificatie. Hij kreeg een geldboete van 50.000 euro. Daarna zat Mercedes een klein uur binnen om uitleg te geven over de achtervleugel. Het team kon de stewards niet overtuigen, want Hamilton werd uit de uitslag van de kwalificatie geschrapt. Zijn vleugel was tijdens de DRS te ver geopend. De FIA gaf aan daar geen kwade opzet in te zien, maar vond ook geen verzachtende omstandigheden om van een sanctie af te zien. Daarom moest Hamilton de sprintrace achteraan starten. Hij wordt zondag ook nog eens vijf plekken teruggezet voor het vervangen van zijn verbrandingsmotor en start dus vanaf plek tien. “Het is nog niet voorbij”, zei hij over de boordradio.