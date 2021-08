Belgische rolstoelpatiënt Nigel Bailly neemt deel aan 24 uur van Le Mans: “Hier droom ik al jaren van”

Auto- en motorsportMorgen gaat in Frankrijk de 24 uur van Le Mans van start. Een opvallende deelnemer uit Belgische hoek is Nigel Bailly (31). Bailly is al sinds z’n 14de verlamd in het onderlichaam. Onze landgenoot deelt de wagen met de Japanner Takuma Aoki (47), die met dezelfde handicap kampt.

Nigel Bailly is altijd al een snelheidsduivel geweest. Als tiener was ie verzot op de motorcrossfiets, maar op z'n 14de sloeg het noodlot toe. Bij een ongeval geraakten z'n beide benen verlamd, maar toen bleek al wat voor doorzetter Bailly is - na amper twee maanden racete hij alweer in een kart. Nu, zeventien jaar later, wordt zijn droom werkelijkheid: meedoen aan de 24 uur van Le Mans. “Hier droom ik al jaren van”, vertelt hij er zelf over. “Ik heb Le Mans altijd gevolgd op televisie, maar ik wilde gewoon zelf meerijden.”

Teamgenoot Takuma Aoki was in de jaren ‘90 actief in de MotoGP, tot ook hij in 1998 een zware crash maakte. Net als Bailly geraakte de Japanner verlamd in het onderlichaam. Voor beide piloten zijn er aanpassingen aan de wagen aangebracht waardoor ze kunnen schakelen en remmen met de handen.

Bailly en Aoki zijn niet de eerste andersvaliden die deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, maar het is wel de eerste keer ooit dat twee andersvaliden in hetzelfde team rijden. Ze hebben trouwens nog een derde teamgenoot - de Fransman Matthieu Lahaye, die niet gehandicapt is.

Volledig scherm De wagen van Bailly, Aoki en Lahaye. © Photo News

Volledig scherm Nigel Bailly. © Photo News