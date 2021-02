Alexander Albon over nieuwe bolide van Red Bull: “De foutjes zijn eruit”

De hele Formule 1 telt af naar de start van het het nieuwe seizoen in Bahrein. Van 12 tot 14 maart zijn er nog testritten. 28 maart staat de GP van Bahrein op het programma. Een iemand zal alvast niet starten in de eerste Grand Prix van het seizoen: Alexander Albon. De Britse Thai moest zijn plaats bij Red Bull afstaan aan Sergio Perez. Dit seizoen zal Albon testrijder zijn voor Oostenrijkse renstal.

De wagen van Red Bull liet het vorig jaar regelmatig afweten. Niet alleen Albon zelf, maar ook Max Verstappen worstelde regelmatig met de bolide. Beide coureurs spinden geregeld op het circuit, met alle gevolgen. De problemen zijn volgens Albon ondertussen verholpen. “De auto van vorig jaar had zo zijn foutjes. Het was mijn taak deze winter om die mee op te lossen”, vertelt Albon.

“Het is leuk om te zien dat mijn werk als testrijder effect heeft gehad. Veel problemen zijn al verdwenen voor er zelfs maar met de nieuwe auto gereden is. We hebben gekeken naar waar we de auto moesten verbeteren en dat is gebeurd. Alles verloopt volgens plan.”