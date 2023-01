Zieke Goffin trekt zich terug uit Australian Open

Goede loting, degelijke voorbereiding, goesting. David Goffin leek klaar om nog eens een sterk grandslamtornooi te spelen. Het noodlot sloeg echter toe. Net voor aanvang van zijn eerste ronde op baan 13 van Melbourne Park werd duidelijk dat niet de Luikenaar maar wel een lucky loser (Michael Mmoh) het zou opnemen tegen Laurent Lokoli. Even later stond er al een boodschap op Instagram: “Jammer genoeg moet ik mij terugtrekken uit de Australian Open. Ik ben de hele nacht ziek (maag) geweest en kan geen wedstrijd spelen of op de baan komen. Tijd nu om te herstellen en het volgende tornooi voor te bereiden.” Mogelijk heeft Goffin nog het laatste moment afgewacht, ook gezien de haalbare eerste ronde, maar waren de omstandigheden er niet naar – het was bloedheet in Melbourne – en zag hij het nutteloze van zijn missie in.

David Goffin tijdens een training in Melbourne Park, Melbourne, Australië.

Kleine lijdensweg voor Berg

Ook Zizou Bergs, die zich knap door de kwalificaties had gewerkt, kende fysieke ongemakken. Tegen de Serviër Laslo Djere (ATP 68) stopte hij in het eerste game van de vierde set met spelen en vroeg hij de kinesist op de baan. Mogelijk had hij last van krampen nadat het kwik van ’s morgens al ruim boven de 30 graden ging in Melbourne. Spijtig voor Bergs dat hij de derde set niet naar zich toe had kunnen trekken, twee keer stond hij een break voor maar toch ging die met 6-4 naar Djere. De vierde set werd uiteindelijk een kleine lijdensweg voor de Limburger die met 4-6, 6-1, 4-6, 1-6 afscheid moest nemen van zijn eerste hoofdtabel op de Australian Open. Het werd zelfs nog wat pijnlijker net na afloop van zijn partij toen alle partijen op de buitenbanen werden stilgelegd omwille van de ‘Heat Rule’.

Eerder op de dag/nacht had Ysaline Bonaventure (WTA 90) het maar 52 minuten (2-6, 1-6) uitgehouden tegen de sterke Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 18) en had Elise Mertens (WTA 28) nog maar eens haar wilskracht getoond door terug te komen uit een verloren positie (3-6, 5-6) en met 3-6, 7-6, 6-1 tweevoudige grandslamkampioene Garbine Muguruza (WTA 73) te verslaan. “Ik ben blij dat ik die tweede set ben kunnen doorkomen”, lachte Mertens die maar liefst 40 onnodige fouten sloeg. “Ik had wel het gevoel dat ik mentaal en fysiek gegroeid ben in de match.” Hopelijk kan ze dat vasthouden voor haar tweede ronde tegen Lauren Davis (WTA 57) of Danka Kovinic (WTA 55).