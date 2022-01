Weer een nieuwe wending: Australische autoriteiten laten Djokovic het land niet binnen door problemen met visum

Australian Open Gaat Novak Djokovic naar de Australian Open? "Jullie zullen het zeer binnenkort weten”

Novak Djokovic, die gisteren met Servië in de halve finales van de Davis Cup werd uitgeschakeld, wil voorlopig nog niet zeggen of hij begin volgend jaar zal deelnemen aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne. In Madrid gaf hij aan “heel moe te zijn” na een slopend jaar. “Jullie zullen zeer binnenkort weten of ik zal spelen in Melbourne”, zei hij.

4 december