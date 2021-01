Voor John Isner hoeft deze Australian Open niet

Australian Open Mertens verlaat Melbourne met opgeheven hoofd: “Mijn niveau is goed, ik voel dat ik aan het groeien ben”

27 januari De vierde ronde is het eindstation geworden voor Elise Mertens op de Australian Open. Onze landgenote botste in Melbourne op de Roemeense nummer 3 van de wereld Simona Halep, het werd twee keer 6-4. Mertens speelde een degelijke partij, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen: “Het is altijd jammer als je een tegenstandster in vorm tegenkomt, maar ik ben blij met het niveau dat ik haalde”.