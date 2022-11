Visum niet langer ingetrokken: Novak Djokovic mag deelnemen aan Australian Open

Livios Inspire­rend: Lise en Elisabeth verbouwden oude Antwerpse kachelwin­kel tot duurzame woonst

Een ruim pand met renovatiepotentieel, in een levendige buurt in Antwerpen én met een tuin. Het is de droom van heel wat huizenjagers, die in de grootstad willen wonen. Elisabeth en Lise twijfelden dan ook niet lang toen ze een voormalige kachelwinkel - met achteraan een werkhuis - voor de eerste keer bezochten. Ze vertellen aan bouwsite Livios hoe ze er een duurzame thuis van maakten.

9 november