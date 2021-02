Venus Williams na haar opvallende exit in Melbourne: “Wat er ook gebeurt in je leven, je moet altijd je hoofd omhoog houden”

Australian OpenHaar exit op de Australian Open was niet mooi. Geplaagd door twee blessures strompelde ze in haar 350ste grandslamwedstrijd in tranen naar een 1-6, 0-6-nederlaag tegen Sara Errani. Stoppen staat echter niet in het woordenboek van Venus Williams (WTA 81). “Ik probeer nog elke dag beter te worden”, zei het 40-jarig icoon begin vorige week over haar drijfveren. Een portret van Venus ‘Ebony Starr’ Williams, die al zowel op als naast de court kan terugkijken op een rijkgevulde carrière.