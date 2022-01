Sofia Costoulas grijpt naast eindzege Australian Open voor junioren: “De eerste set was de sleutel”

Australian OpenSofia Costoulas (ITF-10) heeft afgelopen nacht in Melbourne naast de eindzege gegrepen op het Australian Open voor junioren. In de finale moest de 16-jarige Belgische haar meerdere erkennen in de Kroatische nummer een van de wereld Petra Marcinko. Het werd 7-5 en 6-1 in 1 uur en 16 minuten.

“Ik ben een beetje ontgoocheld maar Petra heeft heel goed gespeeld”, zei Costoulas. “De eerste set was de sleutel. Het was belangrijk die te winnen. Ik voelde mij goed in het begin, was niet te nerveus. Het was spannend en details maakten het verschil, enkele slagen die net buiten de lijnen vielen. Daarna nam zij een hoge vlucht en werd het moeilijker voor mij want zij had veel vertrouwen. Ik moet de beelden herbekijken om te begrijpen wat er gebeurd is.”

Costoulas treedt dus niet in de voetsporen van An-Sophie Mestach, die het toernooi in 2011 won. Niettemin is het jonge talent tevreden over haar prestaties van de afgelopen weken. Zo won ze voor de Australian Open een ander juniorentoernooi ‘down under’.

Volledig scherm © BELGA

“Ik heb twaalf matchen gespeeld en er elf van gewonnen”, benadrukte Costoulas, die traint op de academie van Kim Clijsters. “Ik heb hier een mooie tour gespeeld. Vandaag liep het in de finale niet zoals gehoopt maar toch ben ik heel tevreden. Bovendien had ik geen last van mijn elleboog, wat heel positief is. Mijn mama zei het nog na de finale: ‘weet je nog dat je een maand geleden bij de dokters zat met twijfels en nu speel je een grandslamfinale’.”

Costoulas heeft nog een hele toekomst voor zich. “Ik weet dat de weg nog lang is, maar ik ga hard blijven werken om op een dag te staan waar ik hoop te staan”, onderstreepte ze. “Ik vond het heel leuk hier te spelen, vooral de laatste twee dagen op de grote courts. Dat motiveert nog meer. Ik deed ook veel ervaring op tegenover de anderen en dat is een bonus.”

Costoulas, die 905e staat op de WTA-ranking, gaat de volgende maanden aan de slag op ITF-toernooien met een prijzenpot van 15.000 dollar. Daar zal ze oudere speelsters tegenkomen. Aansluitend hoopt ze zich te tonen op Roland Garros en Wimbledon.

“Ik weet dat ik op belangrijke momenten kalm kan blijven. Ik heb de wapens om veel matchen te winnen tegen de beste speelsters (junioren). In de 15.000 dollars hebben de meisjes iets meer ervaring, spelen ze tactischer. Junioren slaan vooral heel hard. Nu ga ik eerst twee weken trainen en dan vertrek ik voor de toernooien”, besloot ze.

Net als Costoulas verloren Michelle Rucquoy (Roland-Garros 1959 en 1960), Laurence Courtois (Wimbledon 1992 en Roland-Garros 1993) en Kim Clijsters (Wimbledon 1998) als junior een grandslamfinale. Bij de jongens deden Jacky Brichant (Roland-Garros 1948), Gino Mezzi (Roland-Garros 1951) en Francis Andries (Roland-Garros 1953) dat.

