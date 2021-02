Serena Williams, fitter dan ooit en voor de 40ste keer in de halve finale van een Grand Slam

Australian Open Tranen op de Australian Open: Venus Williams verovert harten met heroïsche aftocht, titelverde­dig­ster Kenin wanhoop nabij na plotse uitschake­ling

11 februari 6-1 en 6-0. Het is niet dat Sara Errani een spaander heel liet van Venus Williams. En toch had de Amerikaanse veterane het publiek op haar hand door met tranen in de ogen te blijven aanklampen ondanks een blessure.