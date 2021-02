Sensatie op Australian Open: Griek Tsitsipas keert situatie helemaal om in kwartfinale en schakelt Nadal uit

Australian OpenVan een krachttoer gesproken. Op de Australian Open heeft Stefanos Tsitsipas (ATP-6) zich ten koste van Rafael Nadal (ATP-2) geplaatst voor de halve finale. Nadal leek op weg naar winst door de eerste twee sets binnen te halen, maar de jonge Griek vocht terug en haalde het na een wedstrijd van meer dan vier uur. In de halve finale ontmoet Tsitsipas de Rus Daniil Medvedev.

Delen per e-mail

Rafael Nadal was met rugklachten aan deze Australian Open begonnen, maar de Spanjaard had het toch maar mooi zonder setverlies tot in de kwartfinale geschopt. Daar wachtte de Spaanse nummer twee van de wereld z'n eerste échte test: de Griek Stefanos Tsitsipas, de nummer zes op de wereldranglijst.

Nadal had de vorige drie confrontaties met Tsitsipas winnend afgesloten en ging ook nu voortvarend van start. De Spanjaard leek op rozen te zitten nadat-ie de eerste twee sets overtuigend binnenhaalde.

Keerpunt in derde set

In de derde set groeide Tsitsipas in de partij. De Griek gaf z'n eigen opslagspelletjes niet meer af, maar ging hij ook niet door de service van zijn opponent. Een tiebreak moest beslissen over setwinst en daarin trok Tsitsipas het laken naar zich toe.

Het bleek het begin van de grote ommekeer, want Tsitsipas pakte ook set vier. Uiteindelijk viel de beslissing in de vijfde set bij een 5-5-stand, toen de Griek door de opslag van Nadal brak. Niet zonder moeite serveerde Tsitsipas de wedstrijd uit en boekte hij een ticket voor de halve finale, waar de Rus Daniil Medvedev wacht. Nadal moet zo nog even wachten op een eventuele 21ste grandslamtitel.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP