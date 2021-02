Rolstoeltennisser Joachim Gérard wint met Australian Open zijn eerste grandslamtitel in het enkelspel

De 32-jarige Gérard haalde het in de finale van de Brit Alfie Hewett (ITF 3) in drie sets: 6-0, 4-6 en 6-4. De partij duurde 2 uur 13 minuten.

Gérard bereikte in 2016 al eens de finale van het enkelspel in Melbourne, maar hij verloor toen. In het dubbelspel won hij de trofee al twee keer. Die prestatie kon hij deze editie niet herhalen. Aan de zijde van de Australiër Ben Weekes verloor onze landgenoot maandag in de eerste ronde (halve finale) met 6-4 en 6-2 van de Fransen Stéphane Houdet en Nicolas Peifer.