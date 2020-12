Roger Federer nog niet zeker van deelname aan Australian Open

Australian Open Piepjong ballenmeis­je weet nu ook hoe hard Nadal mept, maar die maakt dat op vertederen­de wijze goed

23 januari Rafael Nadal heeft zich donderdag gekwalificeerd voor de derde ronde van de Australian Open in Melbourne. De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg de Argentijn Federico Delbonis (ATP 76) in drie sets. Het werd 6-3, 7-6 (7/4) en 6-1 na 2,5 uur tennis in de Rod Laver Arena. In set drie was het wel nog even schrikken, zowel voor Nadal als voor een piepjong ballenmeisje.