Race tegen de klok met obstakels: tennissers moeten voor 17 januari in Melbourne zijn voor Australian Open

Tennis Vijf scenario’s op tafel voor Australian Open: van 400.000 fans in januari tot afgelas­ting

12 augustus Toernooidirecteur Craig Tiley verwacht dat er in januari zo'n 400.000 toeschouwers naar de Australian Open kunnen. "Voorlopig gaan we uit van dat scenario", zegt hij. "We zullen vanaf 1 december een speciale bubbel creëren waarin spelers op elk moment welkom zijn. We denken zo'n 400.000 fans te kunnen verwelkomen, zowat de helft van dit jaar."