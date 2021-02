Publiek vanaf zaterdag toch niet meer toegelaten op Australian Open na uitbraak Britse variant

Australian OpenVanaf morgen moeten de tennisfans in Australië opnieuw op hun kin kloppen. Publiek is er uit voorzorg niet meer welkom. Door de uitbraak van de Britse variant is een vijfdaagse lockdown aangekondigd. Voorts staat Serena Williams na wat moeite in de vierde ronde. Naomi Osaka kende dan weer weinig moeite in haar partij. In het dubbelspel kregen Elise Mertens en Aryna Sabalenka een forfaitzege.

Met ingang van zaterdag is er geen publiek meer welkom in Melbourne Park waar de tenniswedstrijden van Australian Open worden gespeeld. Daniel Andrews, de minister-president van de staat Victoria, heeft vanaf zaterdag een vijfdaagse lockdown afgekondigd vanwege een uitbraak van de Britse variant.

Tot en met vrijdag mochten er op het park dagelijks 30.000 mensen naar binnen. Dat is een derde van het gebruikelijke aantal toeschouwers dat de wedstrijden bezoekt. Normaal bezoeken in de twee weken dat het toernooi duurt 800.000 mensen het toernooi.

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begon vanwege het coronavirus en de maatregelen die daarvoor moesten worden genomen, drie weken later dan normaal. Met strikte maatregelen had Australië, dat pas later deze maand begint met vaccineren, de afgelopen maanden het coronavirus onder controle gekregen.

Dagelijks wordt er slechts een enkeling positief getest. De tennissers die meedoen aan de Australian Open en hun begeleiders moesten bij aankomst in Australië eerst twee weken in quarantaine.

Volledig scherm © REUTERS

Serena Williams met moeite voorbij 19-jarige

Vooral in de eerste set had Williams, het tiende reekshoofd en één van de topfavorieten in Melbourne, het erg lastig. Ze moest twee setballen van Potapova wegwerken. In de tweede set nam ze wel vlot afstand van de Russische. Williams is in Melbourne op zoek naar een 24e eindoverwinning in een grandslamtoernooi, waarmee ze op gelijke hoogte zou komen van recordhoudster Margaret Court. De laatste grandslamzege voor Williams dateert van 2017 in Melbourne.

De Amerikaanse treft bij de laatste zestien de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 7). De dubbelpartner van Elise Mertens en het zevende reekshoofd versloeg in haar derde ronde de Amerikaanse Ann Li (WTA 69) in twee sets (6-3 en 6-1).

Volledig scherm © EPA

Mertens en Sabalenka naar achtste finales dubbelspel na forfait Brady en Barty

Elise Mertens heeft zich vrijdag samen met Aryna Sabalenka voor de achtste finales van het dubbelspel geplaatst op het Australian Open. Hun tegenstanders, de Australische Ashleigh Barty, nummer een van de wereld in het enkelspel, en de Amerikaanse Jennifer Brady moesten forfait geven.

Om een plaats in de kwartfinales treffen Mertens en Sabalenka ofwel de Duitse Laura Siegemund en de Russische Vera Zvonareva, ofwel het Oekraïense duo Kateryna Bondarenko en Nadiia Kichenok.

Sabalenka en Mertens, de nummers vijf en zes op de WTA-dubbelranking, vormen het tweede reekshoofd op het hardcourt in Melbourne. De twee dubbelen al een tijdje succesvol samen, met in 2019 onder meer winst in Indian Wells, Miami en het US Open. Op het Australian Open en Wimbledon schopten ze het al tot de kwartfinales, op Roland-Garros tot de halve finales.

Volledig scherm Aryna Sabalenka (L) en Elise Mertens. © BELGA

Osaka gaat vlot door naar de vierde ronde

Naomi Osaka (WTA 3) heeft zich vrijdag zonder al te veel problemen geplaatst voor de vierde ronde op de Australian Open. De Japanse haalde het in haar derde ronde na één uur en negentien minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-2) van de Tunesische Ons Jabeur (WTA 30).

Jabeur was vorig jaar één van de revelaties in Melbourne en werd toen de eerste speelster van Arabische origine om de kwartfinales van een grandslamtoernooi te halen. Dit jaar eindigt haar parcours in de derde ronde.

Osaka treft bij de laatste zestien Garbine Muguruza (WTA 14), een voormalige nummer één van de wereld en vorig jaar verliezend finalist in Melbourne. De Spaanse rekende in haar partij van de derde ronde in twee korte sets (6-1 en 6-1) af met de Kazachse Zarina Diyas (WTA 83).

De 23-jarige Osaka won de Australian Open in 2019. Vorig jaar sneuvelde ze in de derde ronde.

Volledig scherm © AFP