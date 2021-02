PORTRET. Joachim Gérard, Belgiës nieuwste grandslamwinnaar: “De nieuwe Marieke Vervoort? Te veel eer”

“Zeggen sommigen dat ik de nieuwe Marieke Vervoort ben?” Joachim Gérard vindt dat een te grote eer. “Ik heb niet de pijn die Marieke had. Ik ben ook minder beperkt in handelen en doen. Ze was van een ander niveau. Maar bedankt. Wat een krachtige boodschap.” Hij is aan zijn gsm gekluisterd, moet van het ene telefonische interview naar het andere. Aan de andere kant van de wereld, en in coronatijd, is dat het enige contact met thuis. “Ik heb al even mijn vriendin kunnen bellen, maar dat is het zo’n beetje. It’s crazy. De adrenaline is gaan liggen, maar ik heb nog niet veel tijd gehad. Ik probeer van dit moment te genieten, samen met mijn coach.”